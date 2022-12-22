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football
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Muhammed, Richardson find new homes
Jeff Johnson
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OStateIllustrated
Publisher
Oklahoma State has been very busy with the NCAA Transfer Portal since the first window opened on Dec. 5.
First it was a bunch of current Cowboys announcing their entry into the portal. Then OSU went on the offensive and landed numerous commitments from the portal. What had not been happening as rapidly was the current Cowboys finding new homes.
That started to change a bit in the last few days, with linebacker
Mason Cobb announcing his commitment to USC. On Thursday, two more of the bigger OSU names in the portal announced their destinations.
The University of Washington technically was who announced their addition of Cowboy starting cornerback
Jabbar Muhammad.
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A couple hours later, OSU's 2022 starting tailback
Dominic Richardson announced his new destination via Twitter.
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Quarterback
Spencer Sanders and defensive end Trace Ford have yet to make - or announce, anyway - decisions on their futures. Both are certain to find landing spots, however.
Meanwhile, Oklahoma State took to Twitter on Thursday morning to officially announce their portal additions so far. We say "so far" because it is very likely
Mike Gundy and co. are done with the portal in this cycle.
Certain data provided by STATS, LLC
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