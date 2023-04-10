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Watch: Gundy pre-practice 4/10

Jeff Johnson • OStateIllustrated
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Mike Gundy talks about heading into spring practice's fourth week.

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