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WATCH: Guaranteed Rate bowl pressers

Jeff Johnson • OStateIllustrated
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Luke Fickell and Mike Gundy met with media on Monday afternoon to discuss the Guaranteed Rate Bowl pitting OSU and Wisconsin on Tuesday night.

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