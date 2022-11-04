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WATCH: Caleb Etienne interview

Jeff Johnson • OStateIllustrated
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Offensive lineman Caleb Etienne talks about the line's struggles at K-State and to battle injury all season.

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