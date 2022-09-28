News More News
{{ timeAgo('2022-09-28 12:37:30 -0500') }} football Edit

WATCH: Brock Martin interview

Jeff Johnson • OStateIllustrated
Publisher

Brock Martin spoke with the media on Tuesday after practice to talk about the match up with Baylor.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}