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WATCH: Brennan Presley post-practice
Jeff Johnson
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OStateIllustrated
Publisher
Receiver Brennan Presley talks about OSU's spring practice so far.
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