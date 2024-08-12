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Safties: An experienced and deep group
Jeff Johnson
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OStateIllustrated
Publisher
At times in 2023, safety was an issue for Bryan Nardo's initial defensive unit at Oklahoma State. Due to injury forcing young players into the mix and generally getting to understand their role in ...
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