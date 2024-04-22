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Cowboy basketball hosts Arkansas transfer
Jeff Johnson
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OStateIllustrated
Publisher
In the three weeks since Steve Lutz was named as Mike Boynton's replacement, there hasn't been a lot of transfer portal news other than the bad kind, with a couple of additional OSU players officia...
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