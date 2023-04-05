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WATCH: Gundy talks week 3

Jeff Johnson • OStateIllustrated
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Head coach Mike Gundy meets with the press in OSU's third week of spring ball.

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