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WATCH: Gundy talks 2023 signees

Jeff Johnson • OStateIllustrated
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At the airport to head to Arizona for the bowl, Mike Gundy met with the media to talk about OSU's class of 2023 in the early signing period.

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