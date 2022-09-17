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WATCH: Gundy Pine Bluff post-game

Jeff Johnson • OStateIllustrated
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Mike Gundy discusses his team's blowout win over Arkansas Pine-Bluff

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