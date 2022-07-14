 OStateIllustrated - WATCH: Gundy at Big 12 Media Days
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WATCH: Gundy at Big 12 Media Days

Jeff Johnson • OStateIllustrated
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Mike Gundy took the podium on Tuesday afternoon at Big 12 Media Days.

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