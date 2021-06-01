 OStateIllustrated - Watch: Cowboys are Tucson-bound
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Watch: Cowboys are Tucson-bound

Jeff Johnson • OStateIllustrated
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Josh Holliday, Cade Cabbiness and Max Hewitt talk about OSU's regional draw in Arizona.

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