NO. 3 SEED ASHINGTON HUSKIESRECORD: 34-18RPI: 36Non-Conference RPI: 55SOS: 53Non-Conference SOS: 214Quardrant 1 record: 6-7Quadrant 2 record: 12-8Quadrant 3 record: 7-1Quadrant 4 record: 9-2Top 40 ...