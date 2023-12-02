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OSU has its first portal entry for '23

Jeff Johnson • OStateIllustrated
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Shortly after Oklahoma State football's loss to Texas in the Big 12 championship game, the first Cowboy has announced his intention to enter the NCAA Transfer Portal when it officially opens on December 4.

Webb was a reserve safety for OSU in the 2023 season, after signing out of junior college in the 2023 recruiting class.

He participated in four games for the Cowboys this season and did not record any stats.

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