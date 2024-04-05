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Official visits begin in earnest this weekend
Jeff Johnson
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OStateIllustrated
Publisher
For the 2025 class, Cowboy football has focused on early official visits, with up to 25 set for the month of April, which coincides with Oklahoma State's spring drills. Those visits begin in earnes...
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