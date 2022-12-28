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{{ timeAgo('2022-12-28 15:15:05 -0600') }} football Edit

Ford picks his poison

Jeff Johnson • OStateIllustrated
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One of the Oklahoma State starters who had entered the NCAA Transfer Portal has made his decision...and is headed to Bedlam rival Oklahoma?

That's certainly one way to get the OSU fan base riled up.

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